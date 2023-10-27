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الجمعة، 27-10-2023 03:29 م

وزير الاتصال الحكومي يستذكر الشاعر الراحل الزيودي

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الوكيل الإخباري - استذكر وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، الشاعر الراحل حبيب الزيودي التي تصادف اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الحادية عشرة لوفاته.

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وأكد المبيضين على دور الراحل الزيودي في إثراء المشهد الثقافي والعربي من خلال دواوينه الشعرية وقصائده وأغانيه التي تغنت بالأردن وترابه.


وأشار المبيضين إلى إسهامات الزيودي العديدة في جميع المناصب التي شغلها سواء في بيت الشعر الأردني الذي أسسه عام 1999 وعمل مديرا له، إضافة لعمله كمساعد لرئيس الجامعة الأردنية للشؤون الثقافية، وكاتب في جريدة الرأي الأردنية في زاويته اليومية "قفا نحك"، إلى جانب ما قدمه في التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية ووزارة الثقافة.


يشار إلى أن الراحل الزيودي أصدر خمسة دواوين شعرية وهي: الشيخ يحلم بالمطر عام 1986 وطواف المغني عام 1990 وناي الراعي عام 1990، ومنازل أهلي عام1997 و غيم على العالوك والذي صدر بعد وفاته عام 2013.


كما كتب الزيودي أكثر من 40 نصا غنائيا تغنى بها كبار النجوم الأردنيين والعرب، إضافة إلى عشرات القصائد المنشورة في المجلات الأدبية العربية والأردنية.


ونال الشاعر الزيودي عددا من الجوائز الأدبية منها جائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع وجائزة مؤسسة شومان وجائزة سعاد الصباح للشعر وجائزة الدولة التشجيعية للشعر.

 




 

 


 

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