الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

هيونداي كريتا 2021 الجديدة مواصفات عالمية بأسعار تنافسية

الذكرى الأربعين على وفاة الحاج محمود عبد المحسن مراد الجمزاوي

عبيدات يكشف تفاصيل وصول سلالة كورونا الجديدة للأردن

الملك يوجه دعوة للرئيس المصري لزيارة الأردن

السعودية تسمح بسفر الأجانب وفق هذه الشروط

ترفيع نحو 20 ألف معلم وموظف في التربية

منظمة تتبرع بـ 5 أجهزة تنفس اصطناعي عالي التدفق لمستشفى الملك المؤسس

الضمان: صرف بدل التعطل عن العمل لمدة 6 أشهر

الامن العام يصدر بيان حول حادثة الاعتداء على السيدة وابنتها بالجاردنز

نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية يزور بلديات لواء ناعور

الأحد، 27-12-2020 08:51 م

عبيدات يكشف تفاصيل وصول سلالة كورونا الجديدة للأردن

1220201721419346355037


 الوكيل الاخباري  - قال وزير الصحة، نذير عبيدات، الأحد، إن الحالتين المصابتين بفيروس كورونا المتحور هما لزوجين قدما معاً من بريطانيا.
اضافة اعلان

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد، أن الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا المتحور ممتازة.

وأشار إلى أن هناك أبحاثا تجري لمعرفة السبب المسؤول عن زيادة حالات الإصابة بهذا الفيروس الجديد.

وأوضح وزير الصحة أنه يتم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الإصابتين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي.

وأشار إلى أنه لا يسمح للمصابين بكورونا المتحور بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

وأردف أن الزوجان المصابان بفيروس كورونا المتحور دخلا الأردن من بريطانيا يوم 19 كانون الأول الجاري، وهي آخر طائرة قدمت من بريطانيا للأراضي الأردنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
16bf4458-7bc9-43dd-87d1-50f7bc35d5ca

الملك يوجه دعوة للرئيس المصري لزيارة الأردن

وزارة التربية والتعليم

ترفيع نحو 20 ألف معلم وموظف في التربية

1

منظمة تتبرع بـ 5 أجهزة تنفس اصطناعي عالي التدفق لمستشفى الملك المؤسس

12202024112629169678327

الضمان: صرف بدل التعطل عن العمل لمدة 6 أشهر

1220201323192199794513

الامن العام يصدر بيان حول حادثة الاعتداء على السيدة وابنتها بالجاردنز

1609086196228

نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية يزور بلديات لواء ناعور

أخبار متعلقة
1220202619613283898009

وزير الصحة : اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور بالاردن

620201883125797109930

وزير الصحة يكشف تكلفة لقاح كورونا للجرعتين

1220207172537587033402

وزير الصحة : اتصالات مكثفة لإحضار لقاح كورونا بكانون الثاني

11202023204256859090880

وزير الصحة يوضح حول استمرار حظر الجمعة

1120201504913206173658

الإعلان عن كلف علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة غداً

11202026205434889875746

وزير الصحة يعلن اخر اجراءات التعامل مع وباء كورونا بالاردن