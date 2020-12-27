عبيدات يكشف تفاصيل وصول سلالة كورونا الجديدة للأردن

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة، نذير عبيدات، الأحد، إن الحالتين المصابتين بفيروس كورونا المتحور هما لزوجين قدما معاً من بريطانيا.وأضاف خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد، أن الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا المتحور ممتازة.وأشار إلى أن هناك أبحاثا تجري لمعرفة السبب المسؤول عن زيادة حالات الإصابة بهذا الفيروس الجديد.وأوضح وزير الصحة أنه يتم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الإصابتين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي.وأشار إلى أنه لا يسمح للمصابين بكورونا المتحور بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.وأردف أن الزوجان المصابان بفيروس كورونا المتحور دخلا الأردن من بريطانيا يوم 19 كانون الأول الجاري، وهي آخر طائرة قدمت من بريطانيا للأراضي الأردنية.