الدفاع المدني يخمد حريقاً بالقرب من السوق المركزي بعمان - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديريات دفاع مدني غرب عمان ووسط عمان ومادبا وشرطة شرق عمان وقوات الدرك وأمانة عمان الكبرى، استطاعت وبسرعة عالية من إخماد حريق شب في ست مستودعات متلاصقة تحتوي على بكس بولسترين وطبليات خشب في منطقة الجويدة بالقرب من السوق المركزي بمحافظة العاصمة.



وبين الناطق الإعلامي أن الفرق التي شاركت بعمليات إخماد الحريق تمكنت وبكل حرفية ومهارة من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره للمستودعات المجاورة، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، في حين تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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