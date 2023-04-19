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الأربعاء، 19-04-2023 05:10 م

تكريم 80 حافظا للقرآن الكريم في عجلون

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الوكيل الاخباري - كرمت مدرسة حطين الأساسية المختلطة في عجلون اليوم الأربعاء، 80 طالبا من الحافظين لكتاب الله.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني راعي فعاليات التكريم إن المجلس منذ بداية شهر رمضان أطلق العديد من المبادرات الإنسانية والتطوعية لمساندة الأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال إجراء زيارات ميدانية لهم وتفقد أبرز احتياجاتهم وتوزيع مبالغ مالية وعينية و طرود تموينية شملت معظم المناطق في المحافظة.

وقالت مديرة المدرسة ربيعة المومني، إنه جرى إطلاق برامج محددة في شهر رمضان المبارك، والتي منها مسابقات حفظ القرآن الكريم للصفوف الثلاثة الأولى والعليا، مشيرة إلى أن الجوائز والمبالغ المالية للطلبة المكرمين كانت بتبرع من الهيئتين التدريسية والإدارية لتشجيع الطلاب على حفظ القرآن الكريم.

وسلم رئيس مجلس المحافظة الهدايا والشهادات التقديرية للطلبة وتقديم كسوة العيد لعدد من الطلبة.

 




 

 


 

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