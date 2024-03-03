عجلون: مطالب بإنشاء قرية سياحية بيئية في راجب

الوكيل الاخباري- طالب عدد من أصحاب المشاريع السياحية وأهالي منطقة راجب التابعة للواء كفرنجه، الجهات المعنية بإنشاء قرية سياحية بيئية تتناسب مع واقع المنطقة التي تتميز بعدد من المقومات الطبيعية والبيئية.

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وقال فهيم الصمادي وعلي فندي، وهما أصحاب منتجعات سياحية في راجب، إن المنطقة تشهد حركة سياحية نشطة من قبل الزوار والسياح في كل المواسم، لتمتعها بالمناظر الطبيعية وشلالات المياه، ما جعل منها مقصدا سياحيا محليا وإقليما ودوليا.



ودعا محمد عزبي وسارة فريحات، إلى أهمية إعداد دراسات بيئية وسياحية تتناسب مع خصوصية المنطقة، لإنشاء قرية بيئية سياحية نظرا لتعدد المنتج السياحي للنهوض بالمنطقة تنمويا واقتصاديا وجذب المستثمرين وخدمة المجتمعات المحلية.



وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن منطقة راجب تعتبر من المناطق السياحية الجميلة وغنية بالزراعة والبيئة المناخية المناسبة نظرا لتعدد المواقع والأماكن السياحية وشلالات المياه والمنتجعات والمتنزهات المنتشرة في مختلف مناطق البلدة، مؤكدا أن المجلس يسعى دائما للتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لإنجاز مثل هذه المشاريع الحيوية والتنموية الملحة.



وأضاف أنه سيتم طرح هذا المطلب على لجنة المخطط الشمولي في محافظة عجلون، لدراسة مشروع إنشاء قرية سياحية بيئية في منطقة راجب، لتوفير الأرض أو استملاك أرض من أملاك الدولة في حال تجهيزها للتنسيق لإعداد الدراسة من خلال مجلس المحافظة ورفعها للجهات المعنية.