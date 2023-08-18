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الجمعة، 18-08-2023 08:11 م

عجلون ودبين: المحميات الطبيعية تحولت إلى بؤر تنموية اقتصادية

عجلون


الوكيل الاخباري - قال مدير محميتي عجلون ودبين المهندس بشير العياصرة، إن المحميات الطبيعية تحولت إلى بؤر تنموية اقتصادية واجتماعية من خلال الفرص التي تقوم بتأمينها واستقطابها للعديد من المشاريع.

وأضاف العياصرة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، أن محميتي عجلون ودبين من المحميات الرائدة بمجالات العمل السياحي من خلال المشاريع السياحية المتعددة التي تستقطب الزوار من الأردن والإقليم بشكل عام الأمر الذي ساهم بدعم جهود حماية تنمية المجتمع والأنظمة البيئية التي تعتبر من الأنظمة الفريدة على مستوى الوطن والإقليم.

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