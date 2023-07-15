عرضان مسرحيان يعاينان قضايا عربية ضمن مهرجان مسرح الرحالة

الوكيل الإخباري- عاين عرضان مسرحيان اردني وفلسطيني ضمن فعاليات وعروض مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة بدورته الثانية، مساء أمس الجمعة، قضايا عربية في بعديها السياسي والاجتماعي.



ففي العرض الاردني "الطوافة" إخراج شفاء الجراح وتأليف رشا المليفي والذي قدم في فضاء مديرية المسرح والفنون البصرية بجانب مسرح أسامة المشيني بعمان، تناول أزمة اللجوء العربي ومعاناة الإنسان العربي الراهن.

اضافة اعلان

وشارك في أداء الشخصيات الممثلون منذر خليل مصطفى واحمد إسماعيل وعمر أبو غزالة ونغم بطارسة، فيما العرض الفلسطيني المونودرامي "كلارينيت" إخراج أكرم المالكي وتأليف وتمثيل الفنان فادي الغول، والذي قُدم في مقهى ساقية الدراويش بعمان، يستعيد من خلال ذاكرة ووجهة نظر طفل فلسطيني عايش حرب لبنان والاجتياح عام 1982، وعلى أصوات الانفجارات، عديدا من صور الحرب ومشاهدها، التي اختزنت في ذاكرة هذا الطفل وهو ذاته المؤلف والممثل الذي عايش أهوالها أثناء حرب بيروت.