اختتام أمسيات وسط البلد الموسيقية بحفل شربل روحانا

الوكيل الاخباري - اختتمت مساء أمس السبت، على مسرح الأوديون بعمان، فعاليات أمسيات وسط البلد الموسيقية، التي نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان، بحفل فني موسيقي أحياه الفنان اللبناني شربل روحانا، تحت عنوان "أن نقدّم فنًّاً عالياً للجميع".



وعلى مدى ساعة ونصف، قدم روحانا برفقة أعضاء فرقته الموسيقية: أنطوان خليفة، إيلي اليموني، جوليو عيد، مارك أبو نعوم، نديم روحانا، زاد خليفة، تنويعات موسيقية من مقطوعات مختلفة.



وتفاعل الجمهور مع اختيارات الفنان اللبناني، التي تنوعت ما بين المقطوعات الموسيقية، مثل "موسيقى منارة"، "موسيقى فلامنكو"، "موسيقى مياس"، إضافة إلى لوحة موسيقية غنائية تراثية مؤلفة من 7 مقاطع .

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