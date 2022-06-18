عزايزة: مستعدون لزيادة عدد الرحلات بالقطار في وادي رم

الوكيل الإخباري - عقد وزيري النقل المهندس وجيه عزايزة ووزير السياحة نايف الفايز ورئيس مجلس ادارة الشركة الأردنية لإحياء التراث المهندس شحادة أبو هديب اجتماعا في وزارة النقل لبحث أطر التنسيق والتعاون بين النقل والسياحة وإدارة الشركة الأردنية لإحياء التراث وبحضور مدير عام الخط الحديدي الحجازي الأردني ومدير عام الشركة الأردنية لإحياء التراث وعدد من المعنيين في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

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واستمع المجتمعون لعرض مرئي قدمه مدير عام الشركة الأردنية لإحياء التراث استعرض فيه المشروع السياحي الذي تقوم به الشركة في منطقة وادي رم والتي جهزت لتحاكي تاريخ الأردن السياحي والجغرافي والطبيعة المتنوعة التي تتمتع بها المملكة الأردنية الهاشمية.



وقال إن هذا المشروع يعتبر مشروعا سياحيا وتنمويا يتم من خلاله الاستفادة من فرص العمل التي يوفرها إضافة الى تنمية المنطقة والمجتمع المحلي مما كان له الأثر الواضح بزيادة أعداد السياح والذي إضافة إلى السعى لاستقطاب أعداد أكبر من رواد السياحة المحلية والدولية المتوقعة خلال الأشهر القادمة.



من جانبه أكد المهندس عزايزة على أهمية ودور الخط الحديدي الحجازي الأردني في رفد المشروع بالسياح من خلال تكثيف عدد الرحلات مشيرا الى الاستعداد الدائم لمواكبة أي زيادة متوقعة في عدد الرحلات.



وأشار وزير النقل إلى الدور الذي تلعبه مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في مشروع وادي رم السياحي حيث سيتم تسيير رحلات بالقطارات البخارية التاريخية والتي تعكس الإرث التاريخي للفترات التي مرت بها المملكة ومئوية الثورة العربية الكبرى.



وفي ختام اللقاء اتفق المجتمعون على ضرورة تعزيز العمل والتعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف وبما يخدم تقديم منتج سياحي أردني يعتبر فريدا جاذبا محليا ودوليا.