عطلة رسمية في 2 أيار احتفاء بيوم العمال العالمي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في بلاغ رسمي أصدره الاثنين، تعطيل دوام الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، الخميس، الموافق للثَّاني من أيَّار المقبل احتفاءً بيوم العمَّال العالمي الذي يُصادف في الأوَّل من أيَّار كلَّ عام.

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