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الأحد، 02-07-2023 12:51 م

عطلة رسمية للأردنيين قريباً

عطلة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - من المرجح كما جرت العادة أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الاربعاء الموافق 19 تموز 2023 م بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

ويستثني القرار الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك .

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