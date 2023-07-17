عقد عمل جماعي لصالح 135 عاملا في إحدى شركات صناعة الحديد

الوكيل الاخباري - وقع في وزارة العمل عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والاسمنت والشركة العامة لصناعة الحديد التخصصي.



ووقع العقد برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي وحضور رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والاسمنت خالد الفناطسة والرئيس التنفيذي للشركة العامة لصناعة الحديد التخصصي هاني الهدد.



وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن هذا النوع من العقود يصب في خدمة العاملين وتحسين ظروف وشروط العمل، مبينا أن الوزارة تشجع المفاوضات المباشرة بين النقابات وأصحاب العمل، وصولا الى اتفاق يرضي طرفي العملية الإنتاجية.



وأكد أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس ايجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بشركاتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.

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