الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق نار على دورية لمكافحة التهريب وإصابة أحد أفرادها

التنمية: ضبط 537 متسولاً الشهر الماضي

مليار دينار ديون على الحكومة لصالح صندوق استثمار اموال الضمان حتى نهاية آب 2022

علان: أسعار دمغة الذهب والمصنعية لا تتأثر بالسعر العالمي

فرص تدريب وعمل للذكور والإناث في العقبة - تفاصيل

رؤية عمّان تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية - تفاصيل

التربية: صرف رواتب معلمي الإضافي الأسبوع القادم

الخارجية: نتابع مع السلطات البريطانية جهود البحث عن الطالب دبور

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأرصاد: أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة في إربد

الأحد، 08-01-2023 03:07 م

علان: أسعار دمغة الذهب والمصنعية لا تتأثر بالسعر العالمي

2 - Copy


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أوضح نقيب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن أسعار دمغة الذهب لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض السعر العالمي والمحلي. اضافة اعلان

 
وبيّن علان لـ " الوكيل الاخباري" أن أسعار الدمغة تُحددها وزارة الصناعة والتجارة، وفقاً لنشرة خاصة، منوهاً إلى أنها ثابتة. 
 
وحول المصنعية ( الأجور) قال إنها تختلف باختلاف القطعة، اذا كانت محلية أو مستورد، واذا كانت القطعة خشنة أو ناعمة، مؤكداً أن المصنعية ( أجرة التصنيع ) تتغير لكن لا علاقة لها بالسعر العالمي أو المحلي. 
 
وارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال الاسبوع الأول من العام الحالي وتخطت حاجز الـ 1800 دولار للاونصة، وتوقع خبراء أن يصل سعر الذهب خلال النصف الأول من هذا العام إلى 4000 دولار للأونصة، وذلك بفعل المؤثرات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5e7ee5b6c5415

مستشفى الأمير حمزة يستحدث وحدة لجراحة تشوهات العمود الفقري

image - 2023-01-08T161122.415

عزايزة يلتقي السفير الأسترالي

0L5A0226

إطلاق نار على دورية لمكافحة التهريب وإصابة أحد أفرادها

file

التنمية: ضبط 537 متسولاً الشهر الماضي

D2qbQtKXcAUxATz

مليار دينار ديون على الحكومة لصالح صندوق استثمار اموال الضمان حتى نهاية آب 2022

bacbc4d27aaa139cd1ef8d02886b48a1

تيار أحزاب الإصلاح الوطني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات

أخبار متعلقة
2 - Copy

هام من المواصفات والمقاييس حول شراء الذهب

60b12be3-48c2-4d85-96c3-f3b7efdf39d4

الخرابشة: مذكرتا تفاهم لاستكشاف الليثيوم والذهب جنوب المملكة

greenEconomy7-620x330

الصناعة والتجارة: الاقتصاد الأخضر أمر حاسم للأردن