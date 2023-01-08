علان: أسعار دمغة الذهب والمصنعية لا تتأثر بالسعر العالمي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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أوضح نقيب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن أسعار دمغة الذهب لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض السعر العالمي والمحلي.وبيّن علان لـ " الوكيل الاخباري" أن أسعار الدمغة تُحددها وزارة الصناعة والتجارة، وفقاً لنشرة خاصة، منوهاً إلى أنها ثابتة.وحول المصنعية ( الأجور) قال إنها تختلف باختلاف القطعة، اذا كانت محلية أو مستورد، واذا كانت القطعة خشنة أو ناعمة، مؤكداً أن المصنعية ( أجرة التصنيع ) تتغير لكن لا علاقة لها بالسعر العالمي أو المحلي.وارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال الاسبوع الأول من العام الحالي وتخطت حاجز الـ 1800 دولار للاونصة، وتوقع خبراء أن يصل سعر الذهب خلال النصف الأول من هذا العام إلى 4000 دولار للأونصة، وذلك بفعل المؤثرات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.