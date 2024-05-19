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الأحد، 19-05-2024 08:53 ص

عملية جراحية نوعية يجريها المستشفى الميداني الأردني غزة /78

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الوكيل الاخباري - في إطار الجهود التي يقدمها المستشفى من أجل تقديم الخدمة والرعاية الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة، أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /78 أمس السبت، عملية جراحية لتثبيت كسر مفتوح في أسفل عظم الفخذ (DISTAL FEMUR FX ORIF).اضافة اعلان


وقال قائد قوة المستشفى، إن العملية قام بها فريق طبي متخصص من جراحي العظام والمفاصل والتخدير من كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة /78، مضيفاً أن المستشفى تعامل مع 5064 حالة مختلفة خلال الشهر الحالي من بينها إجراء 31 عملية كبرى و4 عمليات صغرى إضافة لحالة ولادة. 

من جانبه بين طبيب جراحة العظام والمفاصل أن المريض كان يعاني من كسر مفتوح في أسفل عظم الفخذ الأيمن مما أدى إلى تفتت العظم وتهتك الأنسجة المحيطة به نتيجة الإصابة التي تعرض لها المريض، وتم إجراء عملية جراحية وتركيب صفيحة معدنية وبراغي وإزالة المثبت الخارجي في المستشفى الميداني الأردني لكونه المستشفى الوحيد الذي ما زال مستمراً شمال القطاع. 

وعبر ذوو المريض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقم المستشفى الميداني الأردني في التخفيف من آثار الحرب التي يتعرض لها السكان المدنيين في القطاع. 

وكانت الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني ومنذ بدء المهمة في القطاع قد قدمت العلاج لــ 3475393 حالة من أهالي قطاع غزة.

 




 

 


 

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