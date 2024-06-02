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الأحد، 02-06-2024 01:51 م

غزو حشرات الزيز يثير ذعر بين الناس في أمريكا

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الوكيل الإخباري - تعيش مساحات كبيرة من الولايات المتحدة في كابوس، حيث تجاوزت أسراب الزيز الصاخبة وهي الأكبر منذ أكثر من 220 عامًا - المناطق الخارجية الرائعة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس .

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وأصبح الغزو الضخم تاريخيًا - والذي يقدر عدده بالتريليونات - مادة يومية لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم المتفرجون بتحميل تجاربهم على الانترنت، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.


إن المشاهد المرعبة والأصوات المصاحبة لها - من المعروف أن أصوات الزيز تنافس آلات ثقب الصخور وأجهزة إنذار السيارات، كما أشار أحد المؤثرين - منتشرة بشكل خاص في الجنوب، في ولايات مثل تينيسي.


وقام أحد التيكتوكرز بتعليق مقطع فيديو لعامل في الهواء الطلق يقوم بتشغيل منشار كهربائي بينما كان مغطى بأكثر من اثنتي عشرة حشرة كبيرة مع عبارة "نحن نتعرض للهجوم".


وقالت إحدى المعلقات المذعورة إنها تعرضت لحادث بعد أن شاهدت احدى الحشرات داخل سيارتها.


لبنان 24

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