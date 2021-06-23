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الأربعاء، 23-06-2021 09:28 م

عوجان : التعليم الالكتروني لن يكون بديلا عن التعليم الوجاهي

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة مؤتة، الدكتور عرفات عوجان، إن التعليم الالكتروني، لن يكون بديلا عن التعليم الوجاهي .اضافة اعلان


واضاف عوجان أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة الأزمات، الى إتاحة الفرصة لوصول اللقاح لكافة العاملين والطلبة في الجامعات بهدف عودة التعليم الوجاهي الى مؤسسات التعليم العالي الاردنية في اقرب وقت ممكن .

وبين عوجان خلال لقائه اليوم الأربعاء، ممثلين عن غرفة تجارة الكرك، وأصحاب المحلات التجارية، والإسكانات، ومشغلي خطوط النقل اضافة الى مجموعة من المستثمرين الذين عرضوا في اللقاء معاناتهم وظروفهم الصعبة، والإعباء المالية المترتبة عليهم نتيجة جائحة كورونا وتحول التعليم الوجاهي الى تعليم عن بعد، مما أثر على إستثماراتهم المختلفة نتيجة خلو الحرم الجامعي من الطلبة .

 




 

 


 

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