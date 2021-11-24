الأربعاء 24-11-2021
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الأربعاء، 24-11-2021 11:49 ص

عودة الرحلات الجوية بين الأردن وهنغاريا

طائرة


الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو مباحثات تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وفي إطار الاتحاد الأوروبي، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال الصفدي، إنه تم توقيع اتفاقية بين الأردن وهنغاريا لبرنامج يتيح لطلبة اردنيين الدراسة في هنغاريا إضافة لاتفاقية تتعلق بالمياه والازدواج الضريبي.


وأِشار إلى أنه جرى بحث العديد من القضايا المشتركة بين البلدين منها السياحي والاقتصادي.


من جهته، أبلغ الوزير الهنغاري، الصفدي، باستئناف الرحلات الجوية بين البلدين بدء من الشهر المقبل، بعدد جيد من الرحلات بما يعزز التبادل السياحي.


 




 

 


 

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