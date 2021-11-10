الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد تكشف سبب تأخر هطول الأمطار

البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

ولي العهد يزور قناة السويس

تراجع أسعار الذهب عالمياً

الأوقاف تخرج المشاركين في دورة الطاقة المتجددة

المعونة الوطنية يوضح حول خصم جزء من الدعم عن المواطنين

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الحج السعودي تسهيل إجراءات العمرة برا

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

6 سيدات يشغلن منصب ‘أمين عام’ لأهم الوزارات في المملكة

الأربعاء، 10-11-2021 01:04 م

الصفدي يبحث مع نظيره الإماراتي المستجدات الإقليمية

صصصصصص


الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مع وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد، سبل تطوير العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، واستعراض المستجدات الإقليمية.

اضافة اعلان

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (16)

محافظ البلقاء يؤكد اهمية إقامة مركز ثقافي في السلط

الاقتصاد-الرقمي

وزارة الاقتصاد الرقمي تطلق برنامج Jordan Source الأسبوع المقبل

7x7nkfdxMhvcAaEA16QjIubJClSPUg6mtKTuCAOl

البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

618bcbbe0b519

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

ما-هي-التجارة-الالكترونية

أكثر من مليون حركة إلكترونية لخدمات حكومية خلال أيلول الماضي

10202131181223428781216

ولي العهد يزور قناة السويس

أخبار متعلقة
الصفدي

الأردن والأمم المتحدة يبحثان التحضيرات للمؤتمر الدولي لدعم أونروا

الصفدي

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي

ايرلندا

وزير الخارجية: فريق عمل لتفعيل التعاون مع إيرلندا

اجججج

الأردن يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الخارجية الوكيل

بحث سبل توسعة آفاق التعاون بين الأردن وإيرلندا

الصفدي

وزير الخارجية يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية