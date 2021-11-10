الصفدي يبحث مع نظيره الإماراتي المستجدات الإقليمية

الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مع وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد، سبل تطوير العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، واستعراض المستجدات الإقليمية.

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