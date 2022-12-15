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الخميس، 15-12-2022 07:33 م

عودة شاحنات ووسائط نقل للعمل جزئيا

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الوكيل الاخباري - عادت شاحنات ووسائط نقل عدة للعمل جزئيا، الخميس، على مختلف الخطوط .

ورافقَ بعض الشاحنات دوريات أمنية خاصة على بعض الخطوط الخارجية فيما يستمر تكدس العديد من البضائع والمواد وأبرزها السيارات في ميناء العقبة.

وفي المقابل يواصل سائقو شاحنات ووسائطُ نقل عام في محافظة معان، وفي عدد من المحافظات توقفَهم عن العمل منذ أكثرَ من أسبوع وذلك احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم وأبرزُها تخفيض أسعار المحروقات.

وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير قال وفق قناة المملكة، إن أثرا "كارثيا" ترتب على القطاع الصناعي؛ جراء إضراب الشاحنات وإغلاق الطرق.

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