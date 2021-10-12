عودة 230 شخصا إلى الكرك بعد إجلاؤهم إثر قضايا عشائرية

الوكيل الاخباري - كشف محافظ الكرك، محمد الفايز، اليوم الثلاثاء، عن عودة 230 شخصا تم إجلاؤهم إثر 4 قضايا عشائرية إلى مكان إقامتهم الأصلية في المحافظة.



وأضاف الفايز، بحسب (بترا) خلال اجتماع للجنة الدفاع المدني المحلية في مبنى مديرية دفاع مدني الكرك، اليوم الثلاثاء، أن إعادة الأشخاص تمت تنفيذا لتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية، مشيرا إلى الاستمرار بإعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من خلال التنسيق مع الأشخاص والجهات ذات العلاقة.

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