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الخميس، 24-02-2022 02:48 م

عويس: 19 ألف طالب طب في الأردن

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الوكيل الاخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس إن عدد الطلبة في كليات الطب داخل الأردن يبلغ حوالي 19 ألف طالب ويماثلهم نفس العدد في كليات الطب الخارجية.

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وقرع عويس جرس الإنذار بخصوص كيفية العمل على تنظيم سياسات قبول الطلبة في المستقبل القريب والحفاظ على مستوى الخريجين من خلال تعليم مبني على رغبة الطالب وقدرته الأكاديمية.


ودعا عويس خلال افتتاح فعاليات ورشة مستقبل التعليم الطبي في الأردن التي نظمتها كلية الطب في جامعة اليرموك إلى الخروج بتوصيات تؤدي الى خطوات وعمل واقعي في السير قدماً في إصلاح احد الأفرع المهمة في التعليم العالي الا وهو التعليم الطبي.

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