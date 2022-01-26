ايقاف عمل حافلات باص عمّان والسريع عن العمل الخميس والجمعة

الوكيل الإخباري - قالت رؤية عمّان للنقل، المشغلة لحافلات باص عمّان والباص سريع التردد، إن انطلاقة آخر جولة لهذه الحافلات ستكون عند الثانية من عصر الأربعاء.

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وقالت في منشور لها على صفحاتها: "نحيطكم علماً بأن ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد ليوم الأربعاء الموافق 2022/1/26 ستبدأ في تمام الساعة 6 صباحاً وستكون انطلاقة آخر جولة الساعة 2 مساءً على أن تنتهي ساعات العمل بانتهاء آخر جولة لكل مسار".



وأكدت أن الحافلات "ستتوقف عن العمل ليومي الخميس والجمعة".



ويتأثر الأردن الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي؛ وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.