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الثلاثاء، 16-05-2023 11:38 ص

غباين: لا نقص بكميات الحليب الطازج المورّد للاسواق ولا رفع على الأسعار

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - نفى رئيس جمعية أبقار الظليل علي غباين ما يشاع عن وجود نقص بكميات الحليب الطازج التي تورّد يوماً إلى الاسواق لغايات صناعة الالبان والاجبان. 

وقال غباين لـ " الوكيل الإخباري" إن المزارع وبعد أزمة الحمى القلاعية عملت على تعويض الفاقد من الابقار من خلال الاستيراد، وبقيت كميات انتاج وتوريد الحليب مستقرة ضمن معدلها الطبيعي، ولم يطرأ ارتفاع على الأسعار. 

ودعا الحكومة إلى تكثيف رقابتها على بعض الشركات التي تبالغ في استخدام الحليب المجفف لصناعة الالبان الاجبان.

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وشدد على أن المزارع التي تورد الحليب للاسواق مُلتزمة بعدم رفع السعر وستواصل عملها بتزويد المستهلك بالحليب الطازج ذات الجودة الممتازة. 

ومن المُقرر أن تبدأ حملة التطعيم الثانية للابقار التي أصيبت بالحمى القلاعية الاسبوع القادم ضمن بروتوكول بيطري أعدته وزارة الزراعة.

 




 

 


 

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