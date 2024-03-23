غوتيريش يصل إلى الأردن الأحد ويتناول وجبة الإفطار مع لاجئين في عمّان

الوكيل الاخباري-

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يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، إلى العاصمة عمّان، في إطار زيارته التضامنية السنوية في شهر رمضان المبارك التي بدأت من مصر.وتأتي هذه الزيارة العام الحالي في أوقات مضطربة في ظل العدوان على غزة، وفق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق.ومن المقرّر أن يزور غوتيريش الاثنين، مرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في عمّان، كما سيتناول الإفطار مع عدد من لاجئي فلسطين وموظفي الأمم المتحدة في العاصمة.ومن المقرّر أن يعقد الأمين العام في اليوم ذاته في أثناء وجوده في عمّان، اجتماعات مع مسؤولين أردنيين، وسيؤكد دعواته لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك.ووصل غوتيريش السبت إلى مطار العريش ليزور مستشفى في العريش، ثم إلى رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة، ليجتمع مع العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة، ويكرّر دعوته إلى وقف إطلاق نار فوري خلال شهر رمضان المبارك لأسباب إنسانية.