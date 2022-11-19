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السبت، 19-11-2022 03:15 م

غوشة نائبا لرئيس هيئة المكاتب والمؤسسات الهندسة الاستشارية العربية

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الوكيل الإخباري - انتخبت الجمعية العامة لهيئة المكاتب والمؤسسات الهندسة الاستشارية العربية خلال اجتماعها اليوم السبت، في القاهرة رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية الأردنية عضو مجلس النقابة والمهندس عبدالله غوشة نائبا لرئيس هيئة المكاتب والمؤسسات الهندسة الاستشارية العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية الذي عقد اليوم وتم خلاله مناقشة واقرار التقريرين المالي والاداري.

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وتم خلال الاجتماع انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية للدورة القادمة، واقرار مسودة نظام تصنيف المكاتب والشركات العربية، وانشاء منصة الكترونية عربية للمكاتب الهندسية، وتوحيد عقد موحد للاستشاريين العرب، وتطوير ائتلافات المكاتب العربية للمناقشة مع الاستشاريين الاجانب، اضافة الى تطوير مفهوم الاستدامة في البيئة والتخطيط.


كما قرر عقد الاجتماع القادم للجمعية العامة في الكويت، بالاضافة الى عقد الدورة القادمة للجنة التنفيذية في الأردن.

 




 

 


 

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