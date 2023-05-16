فاجعة اسرة اردنية بوفاة طفليها سلامة وعايدة اختناقاً

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

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فُجعت عائلة اردنية امس بوفاة طفليها عايدة عام ونصف وسلامة ٥ أعوام اختناقاً بعد ان شب حريق بمنزلهما امس الاثنين في شقتهما الكائنة في المقابلين بالعاصمة عمان .



وروى مقرب لـ " الوكيل الإخباري" ان الطفلين عايدة وسلامة كانا في غرفتهما ووالدتهما في الغرفة الاخرى مع شقيقتهم ذات الثلاثة اعوام ، ليندلع حريق اثر تماس كهربائي على حين غفلة في احدى غرف المنزل الذي يقع في الطابق الثالت في احدى البنى السكنية في المقابلين وفقاً للمسبب الاولي.



وتابع بقلب يعتصره الألم: " دب الرعب في قلوب الاطفال ووالدتهم وجلسوا منتظرين من يمد لهم يد العون ، الى حين وصول فرق الدفاع المدني ونقلهم للمستشفى وشاء القدر بنجاة الوالدة وابنتها ذات الثلاثة اعوم ووفاة الطفلين سلامة وعايدة اختناقاً .



واكد ان والدهم الذي يعمل في احدى شركات الدهان كان في عمله الى حين تلقي النبأ الصادم بوفاة طفليه واحتراق منزله كاملا ليكون الوداع الأخير لهما اليوم حيث ستقام صلاة الجنازة عليهما اليوم بعد صلاة الظهر ودفنهما وفتح بيت عزاء لهما في المقابلين .



وكان مصدر امني قال مساء امس إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع حريق شب داخل شقة في منطقة المقابلين اذ نتج عن الحريق وفاة طفلين نتيجة استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق



رحم الله الطفلين عايدة وسلامة والهم والديهما الصبر والسلوان