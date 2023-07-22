فاعليات بالكرك تدعو لإطلاق حملات توعية لحماية الغابات من الحرائق

الوكيل الإخباري - دعت فاعليات في محافظة الكرك إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية حماية الغابات والأشجار من الحرائق، التي تشتعل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو بعض الممارسات السلبية للمتنزهين.

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وأكدوا أهمية إطلاق حملات توعية لمختلف شرائح المجتمع، ووضع خطط بيئية على أرض الواقع لتجنب حدوث حرائق الغابات والأشجار، للحفاظ على الثروة الحرجية.



وأشار رئيس جمعية دار الكرك التراثية الدكتور محمد الحباشنة إلى ضرورة تدريب موظفي الحراج في وزارة الزراعة على التعامل مع حرائق الغابات، وتعزيز دوريات الإدارة الملكية لحماية البيئة وطوافي وزارة الزراعة في الغايات، والسماح بعملية الرعي المبكر للأعشاب المحيطة بالغابات للتفادي جفافها واحتراقها صيفا، إلى إنشاء خزانات مياه جديدة ضمن حدود مديريات الزراعة، وتفعيل آبار المياه الموجودة فيها.



بدوره أكد المهندس الزراعي عودة العساسفة، أن الحرائق تقلل من خصوبة التربة نتيجة فقدان قدرتها على امتصاص المياه والاحتفاظ بها فتصبح تهويتها صعبة، وتسبب كذلك تغيّرات في معادن التربة، وتحوّلات في توازنها الداخلي فكلّما زادت حدة الحريق، زادت فرصة أن تصبح الطبقة العليا من التربة طاردة للماء، بالإضافة القضاء على مواد عضوية تعتبر عنصرا أساسيا في تحديد درجة حموضة التربة ومساميتها، والتأثير على مستوى المغذيات، والنشاط البيولوجي.

من جهته أشار الناشط الشبابي عطا الله الحباشنة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مكافحة حرائق الأشجار، كالأنظمة الحديثة للرش، بالإضافة إلى توعية المتنزهين بأهمية التقيد بإجراءات السلامة العامة، للمحافظة على الثروة الحرجية.

فيما أكد الخمسيني منور الهنداوي أهمية وضع خطط طوارئ مفصلة للتعامل عن مع حرائق الأشجار، تأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر.



بدوره قال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، إن المديرية وضعت خططا عملية لتجنب حدوث الحرائق في الغابات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة تضمنت إنشاء خطوط نار وطرق زراعية داخل الغابات لتسهيل سرعة الوصول إلى مكان الحريق، وفتحها في الربيع للرعي للتخلص من الأعشاب، إضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة الدائمة من قبل الطوافين للحد من الاعتداءات، وتنفيذ أعمال تطوعية لإزالة الأعشاب الجافة، وإعداد نشرات توعوية المتنزهين بأهمية التخلص من بقايا النيران قبل مغادرة المكان خاصة في موسم الرحلات والتنزه.