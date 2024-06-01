فتح باب التسجيل للتغطية الإعلامية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

الوكيل الإخباري
- أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي، عن فتح باب التسجيل لوسائل الإعلام العربية والأجنبية الراغبة بتغطية أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي سيعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت 11 حزيران الجاري.اضافة اعلان
للراغبين في التسجيل التواصل على البريد الإلكتروني التالي [email protected]
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يرجى العلم أن الموعد النهائي لإرسال طلبات الاعتماد هو يوم الثلاثاء الموافق 4 حزيران، مع إعطاء الأولوية للتسجيل المبكر.
نظرا لمحدودية المساحة في المركز الإعلامي، يسمح لكل وسيلة إعلامية بمصور فوتوغرافي واحد، ومصور فيديو واحد، ومراسل واحد، ومنتج، بحد أقصى.
وسيتم إبلاغ الإعلاميين الذين يتم اعتمادهم، بمواعيد استلام التصاريح ومكانها لاحقا.
سيكون هناك مركز إعلامي خاص بتجهيزات متكاملة للتغطية.