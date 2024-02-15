الخميس 15-02-2024
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الخميس، 15-02-2024 09:10 ص

فتح باب القبول المباشر في عدد من الجامعات الرسمية -تفاصيل

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على السماح للجامعات الأردنية الآتية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية /الدورة التكميلية (2024) قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2023 / 2024)، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية للعام الجامعي (2023 / 2024)، وحسب الشواغر التي أقرها مجلس التعليم العالي:اضافة اعلان

1. جامعة مؤتة
2. جامعة آل البيت
3. جامعة البلقاء التطبيقية للكليات الآتية: (عجلون الجامعية، الأميرة رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، العقبة الجامعية، الكرك الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية) وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط
4. جامعة الحسين بن طلال
5. جامعة الطفيلة التقنية وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط
6. الجامعة الأردنية/ فرع العقبة
ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار مراجعة الجامعة المعنية للتعرف على آلية التسجيل.

 




 

 


 

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