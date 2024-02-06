التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية

الوكيل الإخباري- نوه مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب جميع الطلبة بأن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية ٢٠٢٤ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط تنتهي في تمام الساعة ١٢ مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٦-٢-٢٠٢٤ حيث لن يكون هناك أي تمديد ولن يسمح لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا الموعد. اضافة اعلان





وأكد أيضًا أن آخر موعد لدفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم سيكون في تمام الساعة ١١ الحادية عشرة من صباح يوم غد الأربعاء الموافق ٧-٢-٢٠٢٤، وأن كل من لم يقم بالتسديد سيتم استبعاده من عملية المنافسة.

