الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الضريبة تدعو للتسجيل في نظام الفوترة

الصناعة تحقق قفزات لافتة في مجالات الإنتاج والتصدير خلال 25 عاما

ماذا ينتظر الأمير ويليام بعد الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان؟

التربية الفلسطينية: 4895 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً - اسماء

قناة إسرائيلية: رؤساء مستوطنات غلاف غزة يقضون الليل خارج مكتب نتنياهو

التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية

6 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شقة سكنية بخان يونس

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

هآرتس: تحقيق عسكري بقصف إسرائيلي قتل 12 رهينة بمستوطنة بئيري

الثلاثاء، 06-02-2024 10:25 ص

التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية

220244155927709838477


الوكيل الإخباري- نوه مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب جميع الطلبة بأن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية ٢٠٢٤ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط تنتهي في تمام الساعة ١٢ مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٦-٢-٢٠٢٤ حيث لن يكون هناك أي تمديد ولن يسمح لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا الموعد.اضافة اعلان


وأكد أيضًا أن آخر موعد لدفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم سيكون في تمام الساعة ١١ الحادية عشرة من صباح يوم غد الأربعاء الموافق ٧-٢-٢٠٢٤، وأن كل من لم يقم بالتسديد سيتم استبعاده من عملية المنافسة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصناعة

الصناعة تحقق قفزات لافتة في مجالات الإنتاج والتصدير خلال 25 عاما

GQJHYTkkKfcwcRIeXltATsQVzBou5sEJNT6OevxJ

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً - اسماء

220245124338697856779

ماحص: استمرار إزالة الصخور والاتربة الناتجة عن الانهيار الصخري في منطقة العين

32049c47-71de-4b0d-ac31-a076336d082e

الرواشدة: الكهرباء الوطنية تعمل على ترسيخ نظام مؤسسي لإدارة المخاطر

122022298553742094464

ارتفاع سعر البطاطا بالسوق المركزي اليوم الثلاثاء

1 (1)

توضيح بشأن عطلة الإسراء والمعراج في الأردن الخميس

أخبار متعلقة
1202431101550533533419

التعليم العالي: تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط اليوم الأحد

التعليم الخاص

بدء تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية اليوم

1202431103815701948952

التعليم العالي: بدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية غداً

1202431101550533533419

التعليم العالي تقرر قبول أكثر من 17 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس و5 آلاف بمرحلة الدبلوم المتوسط

أفضل-المنح-الدراسية-في-المجر

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

601b9cc276d98

التعليم العالي : تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية الأحد القادم