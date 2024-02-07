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الأربعاء، 07-02-2024 01:16 م

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للبكالوريوس في الخارج - تفاصيل

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية لمستوى البكالوريوس مقدمة من Gwangju Institute of Science & Technology في كوريا الجنوبية للعام الجامعي 2024-2025 في تخصصات متنوعة بما في ذلك علوم الهندسة، الحاسوب، الكيمياء، علوم الأرض، الفيزياء، والذكاء الاصطناعي.

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وأكدت الوزارة أنه يتوجب على الطلبة المتقدمين الحصول على شهادة TOEFL أو IELTS ، وتغطي المنحة : الرسوم الدراسية، التأمين الطبي، وجبات الطعام، راتب شهري، السكن، ورحلة طيران لمرة واحدة فقط.


وحددت الوزارة موعد انتهاء التقديم في 15-2-2024، حيث يمكن للطلبة التقديم عبر الموقع الإلكتروني التالي: https://service.gist.ac.kr/admission/uniforeigner وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية، يمكن زيارة موقع الجامعة: www.gist.ac.kr/kr/intro.html.


ويشترط على الطلبة للاستمرار في المنحة ألا يقل معدلهم التراكمي خلال فترة دراستهم عن (3/4.5)، بالإضافة إلى الالتزام بـ "تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023".


 




 

 


 

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