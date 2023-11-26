فتح وتعبيد طرق في بلدية الشعلة بـ 185 ألف دينار

الوكيل الاخباري- طرحت بلدية الشعلة في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، عطاءين لفتح وتعبيد طرق بقيمة 185 ألف دينار.

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وقال رئيس البلدية المهندس معاوية الخزاعلة، إن العطاءين يتضمنان فتح وتعبيد وتنفيذ خلطة إسفلتية ساخنة لمناطق في سحم، وسمر، العشة، وجلجلة غير مخدومة سابقا، وجرى تنظيمها حديثًا .



وأضاف أن البلدية طرحت العطاءين من موازنتها للعام الحالي لخدمة التجمعات السكانية، وسيحالان خلال شهر، بعدها ستتم المباشرة في بفتح الطرق وتعبيدها بحسب الأولوية.



وأشار إلى أن البلدية تقوم حاليا بصيانة وحدات الإنارة المعطلة، وتعزيز مناطق غير منارة وتحتاج إلى وحدات إنارة جديدة بشكل دوري بناء على طلبات تقدم به المواطنون للبلدية.