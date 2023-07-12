فرصة استثمارية لإنشاء مجمع الأردن للزراعة التصنيعية المستدامة والابتكار

الوكيل الإخباري - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن" مشروع مجمع الأردن للزراعة التصنيعية المستدامة والابتكار (SAIIP)،في منطقة الماضونة بعمان، بحجم استثمار متوقع بلغ 38 مليون دولار أميركي، وبمعدل عائد داخلي 16 بالمئة.

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وسيدعم مجمع الزراعة التصنيعية المستدامة والابتكار استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة وتقديم الدعم لشركة المدن الصناعية الأردنية.

وبحسب المنصة، سيضم المشروع مراكز الابتكار والحاضنات لدعم البحث والتطوير، وسيكون المجمع بمثابة مركز لخدمات الإرشاد الزراعي والخدمات المباشرة إلى المزارع، إضافة إلى مركز لفحص ومطابقة المواد الغذائية لمعايير الصحة والسلامة، كما سيضم المجمع معدات ومرافق لعمليات الفرز، والتصنيف، والتعبئة، والتغليف، ووضع الملصقات؛ بما يخدم المزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.



وسيوفر بنية تحتية للتخزين والنقل ضمن سلسلة التبريد لتستفيد منها المؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، كما سيكون المجمع بمثابة موقع تجميع مركزي لشحنات المنتجات الزراعية، وسيعمل بصفته نافذة واحدة للشركات الأجنبية المهتمة بالاستثمار في قطاع الزراعة الأردني.



ووفقا للمنصة، سيتم تخصيص أراض مساحتها 433.000 متر مربع لإقامة المشروع في منطقة الماضونة بعمان دون تكلفة، وتُقدر إجمالي المساحة المستغلة من الأرض بنحو 346.000 متر مربع (ما نسبته 80 بالمئة، من إجمالي مساحة الأرض)، فيما تقدر المساحة المخصصة للبنية التحتية بنحو 86.600 متر مربع، (ما نسبته 20 بالمئة)، كما سيكون جزء من الأراضي متاحًا للبيع، وجزء آخر للإيجار.



وأشارت المنصة، إلى ان ميزة توفير الأراضي دون تكلفة (Zero cost) عاملًا جاذبًا للمستثمرين، ويقلل من العبء المالي، إضافة إلى ذلك يمكن للمستثمرين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من خيارات مرنة لامتلاك أو استئجار الأراضي والمرافق داخل المجمع.



وسيهدف المجمع إلى جذب مختلف أنواع المستثمرين والشركات وبالتالي دعم الأمن الغذائي والاستدامة في الأردن، وسيوفر المجمع فرصًا للمستثمرين العقاريين، وشركات البستنة، ومنتجي وموزعي الفواكه والخضراوات، وشركات الألبان.



وبحسب المنصة، سيمثل المجمع مركزًا وطنيًا لقطاع الزراعة في الأردن، حيث سيوفر قاعدة للمستوردين، والمصدرين، وسلاسل التوريد، كما سيسهم المجمع في تعزيز التعاون والابتكار وتبادل المعرفة، إضافة إلى ذلك، سيوفر المجمع بيئة ملاءمة لتطوير وتجربة حلول زراعية جديدة ومستدامة؛ ما يزيد من فرص نجاح الشركات المستثمرة وتحقيق عوائد مالية جيدة.



ويسعى الأردن الى تحسين عمليات الإنتاج الزراعي بما فيها الحصاد، والفرز، والتصنيف، والتعبئة والتغليف، ووضع الملصقات، كما يجب إجراء تحسينات في نقل سلسلة التبريد، والخدمات اللوجستية العامة، وإدارة سلسلة التوريد لقطاع الزراعة، وتتطلب هذه التحسينات جذب استثمارات ضخمة لزيادة الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية، كما أن هناك فرصا لزيادة الإنتاجية والربحية من خلال تبني تقنيات حديثة وأساليب التكنولوجيا الجديدة في مجال الزراعة.



وسيكون المجمع بمثابة أداة، وسيلة لتمكين هذا النوع من الاستثمارات ودعم التحسينات المتعلقة بقطاع الزراعة، من خلال توفير مرافق حديثة وتحسين البنية التحتية الزراعية، وسيساعد المجمع في تعزيز قطاع الزراعة الأردني وجذب المستثمرين الراغبين في تطوير الصناعة.



وسيوفر المجمع كذلك فرصة للتعاون بين الباحثين والمستثمرين والمزارعين والشركات الزراعية لتبادل المعرفة والابتكارات، ما يسهم في تحسين الأداء الزراعي والأمن الغذائي في الأردن.



ويتطلب المشروع من المستثمر تشغيل و/ أو تطوير البنية التحتية والخدمات داخل المجمع، بما في ذلك تنفيذ وإدارة مجموعة من المرافق والخدمات الأساسية المتعلقة بقطاع الزراعة، والتي تتوافق مع رؤية وأهداف مشروع المجمع.