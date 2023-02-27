فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمعان غدا - اسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصلها للتيار الكهربائي في محافظة معان غدا الثلاثاء، بسبب تركيب معدات جديدة ولإزالة شبكة ضغط متوسط.



وبينت أن مدة الفصل سوف تستمر من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.



وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة هي: خلف الأشغال العامة / حي مسجد الجهني / حي المعاني / حوض 27 / ستاد الأميرة هيا / حي سكر / آبار مياه سمنة / شركة الفجر للغاز / بئر ماء بلدية معان / الترفيق الجمركي / سويمرة / مسلخ معان / ابو صلال / اوهيدة / جزء من ايل / منطقة ايل الحرفية / المريغة / قرين / الفيصلية / ابو اللسن / راس النقب / سلاح الجو - راس النقب / الاذاعي - راس النقب / القاسمية / طاسان / الثغرة / الفرذخ / الصدقة / الراجف / دلاغة / الحياض / شركة الكون للبث.

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