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الأربعاء، 15-11-2023 02:17 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية والمزار الشمالي غداً - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الخميس، لغايات اجراء الصيانة السنوية.

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وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 9 صباحا ولغاية 3:30 عصراً، يشمل مناطق السليخات والقرن ومصنع فوغل وتموين القرن ومضخة السليخات والدوريات الخارجية ومجاوري مزارع سعيد الصغير وصبيح الترابين.

 

من جهتها أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الخميس، عن مناطق في لواء المزار الشمالي وتشمل، صمد، وسراس، والزعترة، وخلة سعد، لإجراء الصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.


وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل الكهربائي سيكون من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 5:00 مساءً.

 

 

 

 




 

 


 

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