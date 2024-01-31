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الأربعاء، 31-01-2024 06:47 م

مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة يطلع على خدمات مركز زها

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الوكيل الاخباري - اطلع رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، وعدد من أعضاء المجلس ، على الخدمات التدريبية والترفيهية والأنشطة التي يقدمها مركز زها الثقافي في الطفيلة لأبناء المجتمع المحلي.

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واستمع أعضاء المجلس إلى عرض قدمته رئيس وحدة مركز زها في الطفيلة الدكتورة تسنيم العوران، حول الخدمات المقدمة لمختلف الفئات العمرية على مدار العام، ضمن برنامج تدريبي وترفيهي يشمل دورات تدريبية لرواد المركز وزواره ، استهدفت خلال العام الماضي نحو 22 ألف مستفيد.

 

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