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الثلاثاء، 21-02-2023 06:43 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي اربد والمفرق غداً الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل مناطق إيدون / جنوب دوار العيادات لغاية إشارة إيدون وقرب مدرسة إيدون الثانوية وإيدون طريق عجلون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثانية عشر ظهراً .

كما سيشمل الفصل مناطق شوارع إيدون، والأهرام، وعبد الله التل، وحسين أبو سالم، والشافعي، ومنطقة غرب حنينا شوارع / نايف بني احمد، ومسعود بن زيد، وخلف مصطفى، واحمد الخصاونة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً ، فيما سيكون الفصل في مناطق المغير/ مدخل البلد الجنوبي، وسال حي عليا طريق المغير، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً .

وأشارت الشركة، إلى أن الفصل سيشمل محافظة المفرق في مناطق حويجة، ورباع السرحان، والفدين، ودير الكهف، ودير القن، وتل الرماح، ومثناة راجل، والجدعة وخشاع القن، ومدور القن، ومريجب، ومنصورة القن من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً .

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