فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً- أسماء

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في إربد غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان



وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الذي يتوقع أن تكون مدته من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً سيشمل مناطق: شارع معن بن عدي / منطقة الروضة ، وشوارع: ابن الأثير، وأبو أيوب الأنصاري، والهاشمي شرق دوار المريسي، وحمزة بن عبد المطلب غرب دوار الدرة، وشوارع: عبد الله بن الزبير، وطارق التل، ومحمد الفاتح .



كما سيشمل الفصل منطقة غرب دوار العيادات في إيدون، من الساعة 8 صباحاً و 11 صباحاً .