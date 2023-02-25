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السبت، 25-02-2023 04:20 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً- أسماء

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في إربد غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الذي يتوقع أن تكون مدته من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً سيشمل مناطق: شارع معن بن عدي / منطقة الروضة ، وشوارع: ابن الأثير، وأبو أيوب الأنصاري، والهاشمي شرق دوار المريسي، وحمزة بن عبد المطلب غرب دوار الدرة، وشوارع: عبد الله بن الزبير، وطارق التل، ومحمد الفاتح .


كما سيشمل الفصل منطقة غرب دوار العيادات في إيدون، من الساعة 8 صباحاً و 11 صباحاً .

 




 

 


 

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