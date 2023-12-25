فعاليات عجلونية: دعوات للسلام في فلسطين والعالم وتأكيد على الجهود الملكية تجاه غزة

الوكيل الاخباري - أكد ممثلو فعاليات رسمية وأبناء الطوائف المسيحية في محافظة عجلون على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لم يدخر جهداً لدعم ومساندة الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين .

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وأشار عدد من رؤساء الكنائس وأبناء الطوائف المسيحية في المحافظة إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ألقت بظلالها على أجواء احتفالات عيد الميلاد المجيد في الأردن، حيث غابت شجرة الميلاد المزينة عن الكنائس والشوارع وخيم الصمت وحضرت غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني وإبادة.