الثلاثاء 12-12-2023
الوكيل الاخباري
 

إقليم البترا تنظم جولة تفقدية بمنطقة أم صحيون لمعاينة واقع الخدمات

حماس: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه ولن يحقق نتنياهو هدفاً له في غزة

القسام تشتبك مع قوات الاحتلال في جباليا

الملك يلتقي العاهل الإسباني بمدريد لبحث وقف إطلاق النار في غزة

اندلاع مواجهات بين الاحتلال والمقاومة في الخليل - فيديو

انفجارات بمحيط مخيم جنين واشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال

الحكومة الاردنية تصدر بياناً عاجلاً وتُحذر

الارصاد : تعمق الكتلة الهوائية الباردة وامطار رعدية غزيرة

الأونروا: أكبر نزوح للفلسطينيين منذ عام 1948 في غزة

الحنيطي يعود مصاب حادثة حرس الحدود ويصدر توجيهات

عاجل

حماس: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه ولن يحقق نتنياهو هدفاً له في غزة

الثلاثاء، 12-12-2023 08:01 م

الملك يلتقي العاهل الإسباني بمدريد لبحث وقف إطلاق النار في غزة

2


الوكيل الاخباري -  التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في مدريد، اليوم الثلاثاء، جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، في إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد جلالة الملك خلال اللقاء ضرورة بذل كل الجهود للضغط باتجاه حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل مستدام.

وحذر جلالته من تفاقم الكارثة الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهل غزة، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لفك الحصار المفروض، وعدم إعاقة عمل المنظمات الإغاثية الدولية أثناء تأدية مهامها.

وتطرق اللقاء إلى سبل تمتين العلاقات الأردنية الإسبانية، وتوسيع فرص التعاون بينهما، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202312182429949452409

إقليم البترا تنظم جولة تفقدية بمنطقة أم صحيون لمعاينة واقع الخدمات

وزارة الخارجية

الحكومة الاردنية تصدر بياناً عاجلاً وتُحذر

ffff

الحنيطي يعود مصاب حادثة حرس الحدود ويصدر توجيهات

1220237204911348663686

الملك يعزي عشيرتي الخرابشة والخلايلة

112023561529794916690

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3:30 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

1120231420450524133734

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

أخبار متعلقة
الملك 1

الملك يغادر إلى مدريد وجنيف في زيارة عمل

1701436727254

الملك يُحذر لدى لقائه سوناك من النتائج الكارثية لاستئناف العدوان على غزة

777

الملك يؤكد على ضرورة فك الحصار المفروض على غزة

الملك 99

الملك: نرفض أي تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

وزارة الخارجية

الخارجية: إجلاء 69 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

1

من بينهم 68 اردنياً.. هيئة المعابر في غزة تعلن اسماء سيغادرون اليوم معبر رفح