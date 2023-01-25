فعاليات نيابية وشعبية في بني عبيد تطالب باستحداث بلدية للواء

الوكيل الاخباري - طالب نواب وأعضاء مجلس بلدي وممثلو هيئات ثقافية ومؤسسات المجتمع المدني في لواء بني عبيد باستحداث بلدية جديدة في اللواء وإلغاء تبعية مناطق اللواء لبلدية اربد الكبرى.



وأكدوا في بيان أصدروه عقب لقاء حاشد جرى أمس في قاعات القناطر ضرورة فصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى، مشيرين إلى أن اللواء يعاني من نقص وتراجع في الخدمات منذ سنوات مما تسبب بآثار كبيرة على صعيد البنية التحتية.

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