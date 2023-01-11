مؤتة: دورة حول مبادئ التأهيل المجتمعي للعاملين في مجال رعاية الأشخاص المعوقين

الوكيل الاخباري - نظم المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع جامعة مؤتة اليوم الأربعاء، دورة حول مبادئ التأهيل المرتكز على المجتمع؛ للعاملين في مجال رعاية الأشخاص المعاقين في وزارة التنمية الاجتماعية في محافظة الكرك.



وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان إن هذه الدورة تأتي ضمن توجهات الجامعة في خدمة المجتمع المحلي؛وفي إطار الجهود المبذولة لدمج الأشخاص المعوقين؛ في مجتمعاتهم المحلية؛ وتمكين أسرهم من رعايتهم وخدمتهم وتطوير قدراتهم إلى أقصى حد ممكن لتمكينهم من العيش المستقل الكريم.

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