الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

تهنئة محمد العوران بتعيينه مساعدًا لمدير ضريبة الدخل

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

الأربعاء، 11-01-2023 11:13 م

مؤتة: دورة حول مبادئ التأهيل المجتمعي للعاملين في مجال رعاية الأشخاص المعوقين

12023123111226021300


الوكيل الاخباري - نظم المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع جامعة مؤتة اليوم الأربعاء، دورة حول مبادئ التأهيل المرتكز على المجتمع؛ للعاملين في مجال رعاية الأشخاص المعاقين في وزارة التنمية الاجتماعية في محافظة الكرك.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان إن هذه الدورة تأتي ضمن توجهات الجامعة في خدمة المجتمع المحلي؛وفي إطار الجهود المبذولة لدمج الأشخاص المعوقين؛ في مجتمعاتهم المحلية؛ وتمكين أسرهم من رعايتهم وخدمتهم وتطوير قدراتهم إلى أقصى حد ممكن لتمكينهم من العيش المستقل الكريم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023318269253210129

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

كورونا 6

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

120239151920607267048

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

1

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

120234202441110860205

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

r

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

أخبار متعلقة
1220223110541255317049

ورش شبابية بمركزي شباب وشابات دير أبي سعيد والوسطية

www

الشبول ينعى أحد رجالات الإعلام الوطني الاعلامي جواد مرقة

w

مذكرة تفاهم بين آل البيت ومركز مؤشرات لعقد مؤتمر طلابي حول التحديث السياسي

12202226171533730402974

إدارة الازمات يُحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

ww

محاضرة حول طب المجتمع في الأردن

12202228232045963027754

تقرير : وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم لا يزال طفيفًا