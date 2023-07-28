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الجمعة، 28-07-2023 06:56 م

فعاليتان لاتحاد الكتاب ضمن البرنامج الثقافي بجرش 37

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الوكيل الاخباري -نظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، امس الخميس فعاليتين، ضمن البرنامج الثقافي للاتحاد بالتعاون مع مهرجان جرش بدورته الـ37 .

الفعالية الأولى التي أقيمت في مقر الاتحاد ظهرا، بعمان وحملت عنوان "التوثيق التاريخي والأثر السياحي" وشارك فيها أعضاء الاتحاد ممدوح غليلات، ومروان السكر، وحيدر الزامل، وسند الفايز، قدمهم الدكتور خلف القيسي.
 
وفي المساء نظم الاتحاد أمسيته الشعرية الأولى في قاعة الاحتفالات بمبنى دائرة المكتبة الوطنية شارك فيها سماح المجالي والدكتور عبدالكريم الملاح وعلي رضاوية وفريد التميمي، وتناولت قصائدهم التي تنوعت بين التفعيلة والعمودي مشاعر وطنية ووجدانية ودينية والتي أدارها حسن التعمري.

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