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الخميس، 29-12-2022 10:07 ص

فلس الريف: كل منتفعي "المعونة الوطنية" يمكنهم الاستفادة من مشروع "الخلايا الشمسية"

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكدت رئيس قسم متابعة مشاريع فلس الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة حنان العبادي أن كافة منتفعي صندوق المعونة الوطنية يمكنهم الاستفادة من مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية ممول بالكامل.اضافة اعلان



وقالت العبادي لـ "الوكيل الاخباري" أن في عام 2019 تم شمول 2226 منتفع وفي عام 2020 تم شمول 3316 منتفع وفي عام 2021 تم شمول 1390 منتفع في كل محافظات المملكة وفي عام 2022  تم شمول حوالي 800 منتفع في كل من محافظة إربد وعجلون وجرش.


وأضافت أن الاستفادة تنحصر بالأسر العفيفة والاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية والتي لا يتجاوز معدل استهلاكها الشهري300 كيلو واط في 12 شهر باستثناء مناطق الأغوار والعقبة يتم حسابها منذ بداية شهر 11 إلى شهر 4 .


وبينت ان على المنتفعين من صندوق المعونة الراغبين بتركيب طاقة شمسية والذين يقطنون بعمارة سكنية فان الحصول على موافقة من سكان العمارة بتركيب خلايا شمسية على سطح العمارة شرط أساسي.

 




 

 


 

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