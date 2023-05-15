فوز الحرس الملكي على البحرية بدوري القوات المسلحة لخماسي كرة القدم

الوكيل الإخباري - حقق فريق الحرس الملكي الخاص فوزا كبيرا على فريق سلاح البحرية، بنتيجة 7-3 في المباراة التي جرت اليوم في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات دوري القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، بخماسي كرة القدم.

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وفي مباراة ثانية أقيمت في نفس الصالة، تعادل فريقا المنطقة العسكرية الوسطى والمنطقة العسكرية الشمالية بنتيجة 5-5 في مباراة قوية ومثيرة.



وتستأنف مباريات البطولة يوم الأربعاء المقبل، بإقامة مباراتين تجمع الأولى المنطقة العسكرية الشرقية مع المنطقة العسكرية الوسطى، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي سلاح الجو والمنطقة العسكرية الشمالية.



وتقام البطولة التي انطلقت منافساتها يوم أمس الأحد، بتنظيم من الاتحاد الرياضي العسكري.