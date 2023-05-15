الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى تركيا

الوكيل الإخباري - استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو طائرة مساعدات جديدة الى تركيا.

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وتحمل الطائرة على متنها 14 طنا من المواد الغذائية ليتم إيصالها إلى تركيا ليصار إلى توزيعها على مستحقيها من المتضررين إثر الزلازل المدمرة.



وقال د. حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية: “نستمر في تزويد الأشقاء المتضررين من الزلزال المدمر ومن خلال التبرعات التي ترفد إلينا ويتم تجهيزها والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على ارسالها ومن خلال القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي وسلاح الجو الملكي، ولابد من التنويه الى دور القطاع الخاص بكامل تخصصاته في دعم حملة الاستجابة الطارئة واستمرارية عملية التبرعات ولغاية يومنا هذا”.



وأضاف الشبلي بأن هذه الطائرة الرابعة عشر التي يتم ارسالها إلى الأشقاء في الجمهورية التركية ومنذ أن ضرب الزلزال عدد من المناطق والذي تسبب في أضرار على الأرواح والحياة اليومية بالإضافة إلى الأحياء السكنية والمباني والطرقات.