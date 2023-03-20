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الإثنين، 20-03-2023 08:16 ص

فيديو- إصابتان بحادثين منفصلين على طريق أوتوستراد الزرقاء

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

  وقع حادث إنقلاب مركبة "ثلاجة" على طريق أوتوستراد الزرقاء أعلى جسر أبو صياح صباح اليوم الاثنين وفق إدارة السير . 

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وقالت الإدارة لـ"الوكيل الإخباري" إنه نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة وأضرار بالمركبة مضيفة أن سبب الحادث فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق من قبل سائق المركبة.

 

كما وقع حادث آخر بين ثلاثة مركبات منها "تريلا" و"بيك اب" محمل باسطوانات غاز ومركبة عادية ضمن اختصاص مديرية شرطة الرصيفة بعد جسر أبو صياح باتجاه الزرقاء صباح اليوم وفق إدارة السير .


وأشارت الإدارة أنه نتج عن الحادث إصابة سائق مركبة "البيك أب" المحملة باسطوانات الغاز وحالته العامة حسنة بالإضافة إلى أضرار بالمركبات . 





 




 

 


 

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