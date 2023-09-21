الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

"البلقاء التطبيقية" تنعى نائب رئيسها الأسبق

الإحصاءات: استخدام مركبات عمومية لتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية

تعرف على عقوبة أندية المحترفين في حال تغيبها عن الجولة السادسة

بتوجيهات ملكية سامية .. ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

فيديو - الملكة رانيا توجه نصيحة للأميرة رجوة

أسعار الفائدة على القروض.. كيف تؤثر على الأفراد والشركات ؟

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة في المملكة

هام للمتقدمين بطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة الأردنية

تعرّف على أكثر وأقل دول العالم استهلاكاً للخبز خلال 2023

الخميس، 21-09-2023 12:42 م

فيديو - الملكة رانيا توجه نصيحة للأميرة رجوة

4 (1)


الوكيل الإخباري - وجهت جلالة الملكة رانيا العبدالله، نصيحة إلى الأميرة رجوة الحسين .

اضافة اعلان


وقالت الملكة، خلال مقابلة مع برنامج ذا تودي شو The Today Show الذي يبث على قناة "ان بي سي" NBC نيويورك، عن زواج ولي العهد الأمير الحسين: "من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يعلن ابني خطوبته، وأول شيء أخبرته لرجوة كان: لا يوجد هنالك قبول 100%، دائمًا ستجدين أشخاصاً لا يوافقونك".


وتابعت الملكة تقول: "النصيحة التي أعطيتها لرجوة هي: حاولي عدم قراءة التعليقات، لأن ذلك سيجعلك تشكين في نفسك.. دائمًا سيكون هنالك سلبية، وتلك السلبية لا تتعلق بشخصك بل بأشخاص آخرين غير راضين، فلا تنشغلي بذلك".


وتابعت الملكة نصيحتها لرجوة: " فقط واصلي التركيز على ما تريدين فعله، لأن غير ذلك سيهز ثقتك، قد تعتقدين أنه لن يؤثر على معنوياتك لكنه سيفعل ذلك".


وذكرت: "علينا أن نطور عادات صحية حول استخدام التكنولوجيا، وهذا ما نحاول تعليمه لأطفالنا".

وعرضت المذيعة الأميركية مقطعًا مصورًا للأمير هاشم بن عبدالله، للملكة حينما كان عمره أربعة أشهر، خلال استضافة جلالتها أيضا في ذات البرنامج سابقًا.


وعلقت الملكة على تلك المقاطع: "أمر مخيف كم يمر الوقت سريعًا، وأعتقد أن مهمتنا كأهل هي الاعتناء بأطفالنا حتى يكبروا بما فيه الكفاية للخروج إلى العالم، لكن ذلك لا يعني أنه أمر سهل بالنسبة لنا حين يأتي ذلك اليوم".


وأضافت: " في غضون ثلاثة أشهر، منذ نهاية آذار وحتى بداية شهر حزيران، تزوج ابني وابنتي، وتخرج ابني وابنتي".


وختمت تقول "لا أعتقد أنه بإمكانك محاربة ظاهرة استخدام الأبناء للهواتف المحمولة بالكامل، لكن علينا تنظيمه، وأعتقد أن الأهم هو القيم التي تغرسها في أطفالك عن أنفسهم والثقة بالنفس والانضباط".

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0000

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

5 (1)

"البلقاء التطبيقية" تنعى نائب رئيسها الأسبق

414295725

الإحصاءات: استخدام مركبات عمومية لتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية

8202329182628200460194

بتوجيهات ملكية سامية .. ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

الجامعة الاردنية 2

هام للمتقدمين بطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة الأردنية

M63A8869

التربية تتجه لزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم المهني العام القادم

أخبار متعلقة
9202313163144970003470

الملك يعزي عشيرة البقاعين

92023132104464431159

الملك يعزي 5 عشائر اردنية

6

الملك يلتقي في نيويورك رئيسة كوسوفو

9202313163144970003470

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

820232614613443196961

الملك يعزي عشيرة الصوراني

920239201627759480879

الملك يعزي عشيرة المعاني