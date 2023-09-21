فيديو - الملكة رانيا توجه نصيحة للأميرة رجوة

الوكيل الإخباري - وجهت جلالة الملكة رانيا العبدالله، نصيحة إلى الأميرة رجوة الحسين .

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وقالت الملكة، خلال مقابلة مع برنامج ذا تودي شو The Today Show الذي يبث على قناة "ان بي سي" NBC نيويورك، عن زواج ولي العهد الأمير الحسين: "من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يعلن ابني خطوبته، وأول شيء أخبرته لرجوة كان: لا يوجد هنالك قبول 100%، دائمًا ستجدين أشخاصاً لا يوافقونك".



وتابعت الملكة تقول: "النصيحة التي أعطيتها لرجوة هي: حاولي عدم قراءة التعليقات، لأن ذلك سيجعلك تشكين في نفسك.. دائمًا سيكون هنالك سلبية، وتلك السلبية لا تتعلق بشخصك بل بأشخاص آخرين غير راضين، فلا تنشغلي بذلك".



وتابعت الملكة نصيحتها لرجوة: " فقط واصلي التركيز على ما تريدين فعله، لأن غير ذلك سيهز ثقتك، قد تعتقدين أنه لن يؤثر على معنوياتك لكنه سيفعل ذلك".



وذكرت: "علينا أن نطور عادات صحية حول استخدام التكنولوجيا، وهذا ما نحاول تعليمه لأطفالنا".



وعرضت المذيعة الأميركية مقطعًا مصورًا للأمير هاشم بن عبدالله، للملكة حينما كان عمره أربعة أشهر، خلال استضافة جلالتها أيضا في ذات البرنامج سابقًا.



وعلقت الملكة على تلك المقاطع: "أمر مخيف كم يمر الوقت سريعًا، وأعتقد أن مهمتنا كأهل هي الاعتناء بأطفالنا حتى يكبروا بما فيه الكفاية للخروج إلى العالم، لكن ذلك لا يعني أنه أمر سهل بالنسبة لنا حين يأتي ذلك اليوم".



وأضافت: " في غضون ثلاثة أشهر، منذ نهاية آذار وحتى بداية شهر حزيران، تزوج ابني وابنتي، وتخرج ابني وابنتي".



وختمت تقول "لا أعتقد أنه بإمكانك محاربة ظاهرة استخدام الأبناء للهواتف المحمولة بالكامل، لكن علينا تنظيمه، وأعتقد أن الأهم هو القيم التي تغرسها في أطفالك عن أنفسهم والثقة بالنفس والانضباط".