الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

ظهور غريب لعريس أثناء حفل زفافه يثير مواقع التواصل في مصر- فيديو

اعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي- رابط

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله

ميلا عادل الجمزاوي تطفئ شمعتها الثانية

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

قرار حكومي بشأن نظام التأمين الصحي المدني

قرار سعودي بشأن الاردن

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير الخميس- رابط

الملك يعزي عشيرة الصوراني

الأربعاء، 13-09-2023 09:00 م

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

9202313163144970003470


الوكيل الاخباري -  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاربعاء الموافق 13-9-2023 بالمرحومة دنيا ابنة القاضي السابق محمد صالح الصوراني، والمرحوم الدكتور أحمد توفيق الزواهرة "ابو عبدالله" والمرحومة الشيخة صيتا ابراهيم الراشد الحنيطي زوجة الشيخ أحمد منور الحديد ، والمرحومة الحاجة نعمات محمد موسى اليعقوب النعيمات " ام حسين " شقيقة الشيخ فيصل محمد موسى النعيمات وزوجة المتصرف السابق محمد حسين النعيمات. 

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
496278

اعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي- رابط

الأمن العام

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله

ERtS3

الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود

fdf9e496-cf7a-45f9-b699-87155a54d763

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير الخميس- رابط

1202331231714823880108

الباص السريع يدهس شاباً في عمان

6501bd69f1c1d

وزارة الخارجية "لم تبلغ عن وقوع أي ضرر أو إصابة" بين الأردنيين في ليبيا والمغرب

أخبار متعلقة
820232614613443196961

الملك يعزي عشيرة الصوراني

920239201627759480879

الملك يعزي عشيرة المعاني

8202327173851215563833

الملك يعزي 3 عشائر اردنية

820231215288991847097

ولي العهد يعزي الملك محمد السادس

م

الملك يوجه الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات لأهالي المغرب

33763bc9-الملك

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك بلجيكا