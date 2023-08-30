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الأربعاء، 30-08-2023 09:39 ص

فيديو - لحظة وقوع حادث إربد المروع

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الوكيل الإخباري - رصدت كاميرات مراقبة لحظة وقوع حادث إربد المروع الذي أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 4 أشخاص أول أمس.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بحسب رصد "الوكيل الاخباري" والذي أظهر فقدان سائق مركبة السيطرة عليها وتدهورها على أشخاص مشاة منهم امرأتين و3 أطفال .

وكان الأمن ذكر أن سبب الحادث الذي اودى بحياة 5 أشخاص في إربد ارتكاب مخالفة قيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة - سباق في الأماكن غير المخصصة -.

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